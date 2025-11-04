Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Austria, Rangnick: "Vogliamo andare ai Mondiali, probabilmente sarà la mia ultima chance"

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 14:41Calcio estero
Simone Lorini

Il ct dell'Austria, Ralf Rangnick, ha diramato i convocati per le prossime due gare della selezione biancorossa per le gare conclusive del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. Arnautovic e compagni sfideranno Cipro il 15 novembre (ore 18:00). Poi, nella partita finale del Gruppo H, la nazionale ospiterà la Bosnia-Erzegovina allo stadio Ernst Happel di Vienna il 18 novembre. "Per motivi organizzativi legati all'allenamento, questa volta abbiamo deciso di schierare 22 giocatori di movimento e quattro portieri, per essere il più preparati possibile a tutto. Inoltre, David Alaba e Phillipp Mwene saranno squalificati per la prima partita. Anche per David Alaba dovremo aspettare e vedere come si evolverà il suo infortunio. Finora non è tornato ad allenarsi con la squadra, ma c'è ancora molto tempo prima della nostra seconda partita, quindi siamo fiduciosi che sarà pronto ", ha detto Rangnick.

Dopo sei partite, l'Austria è in testa al Gruppo H di qualificazione con 15 punti. Seguono Bosnia-Erzegovina (13 punti) e Romania (10), davanti a Cipro (8) e San Marino (0).

L'obiettivo finale, qualificarsi per la Coppa del Mondo per la prima volta dal 1998, è a portata di mano: "Vogliamo assolutamente esserci. Per alcuni dei miei giocatori, è l'ultima possibilità; altri non erano ancora nati quando abbiamo partecipato l'ultima volta. Probabilmente è anche la mia prima e ultima opportunità di allenare una squadra in Coppa del Mondo. I ragazzi sanno tutti cosa c'è in gioco. Daremo il massimo e dovremo giocare come una squadra unita e determinata. Cipro non ha ancora perso una partita in casa; a differenza della partita in Austria, cercheranno di giocare come la squadra di casa. Dobbiamo essere preparati a entrambe le eventualità. Una prestazione mediocre non sarà sufficiente", ha detto al sito ufficiale della federazione.

