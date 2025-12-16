Futuro Schlotterbeck, l'ex Borussia Sammer chiede chiarezza: "Serve una deadline precisa"

Il futuro di Nico Schlotterbeck tiene banco in casa Borussia Dortmund. Mentre il club nutre la speranza di estendere il contratto del difensore centrale oltre la scadenza del 2027, l'amministratore delegato sportivo, Lars Ricken, ha recentemente dichiarato di non avere intenzione di imporre una scadenza al giocatore per prendere una decisione.

Questa posizione, tuttavia, è stata messa in discussione da Matthias Sammer, ex giocatore del BVB e ora consulente del club, il quale ritiene che fissare una deadline sarebbe una mossa più sensata. "Con Nico Schlotterbeck, serve soprattutto capire quanto siano avanzati i colloqui", ha dichiarato Sammer ai microfoni di Sky.

L'ex BVB ha poi espresso il suo approccio più pragmatico: "Ho sempre guardato la questione dalla prospettiva sportiva. Ecco perché in passato ho spesso detto al club: so che volete l'armonia e volete dargli più tempo. Potete farlo, ma io non lo farei. A volte è necessario fissare delle scadenze". Schlotterbeck, arrivato a Dortmund nel 2022, è un pilastro della difesa, e il club spera di blindarlo a lungo termine.