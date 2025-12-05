Schlotterbeck verso il no al rinnovo col Borussia Dortmund: il Real Madrid lo tenta

Nico Schlotterbeck si trova di fronte a una decisione cruciale: rimanere al Borussia Dortmund e impegnarsi con un contratto a lungo termine oltre il 2027, oppure rifiutare l'offerta del club e cercare un trasferimento in uno dei maggiori club europei. Secondo Sky Germany, l'interesse di Bayern Monaco e Real Madrid sta spingendo il 26enne a valutare attentamente il suo futuro.

Un potenziale trasferimento al Bayern dipenderebbe in gran parte dal destino di Dayot Upamecano e Kim Minjae. Se entrambi i difensori centrali dovessero lasciare i campioni di Germania, Schlotterbeck diventerebbe un "obiettivo primario" per i Bavaresi, come riportato dal media tedesco. Al Real Madrid, David Alaba dovrebbe partire a parametro zero, e anche il futuro di Antonio Rüdiger è incerto, creando potenzialmente un posto per Schlotterbeck nella difesa dei Blancos.

Tuttavia, anche se Schlotterbeck dovesse scegliere di non estendere il contratto, il Dortmund potrebbe comunque decidere di trattenerlo fino al 2027, lasciandolo partire a parametro zero. I gialloneri non hanno fissato una scadenza tassativa, ma sperano di avere chiarezza sul futuro di Schlotterbeck prima della fine di gennaio.