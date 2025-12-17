Ter Stegen è tornato titolare. Flick: "È il capitano, c'era l'opportunità di farlo giocare"

Dopo il successo contro il Guadalajara, che ha garantito al Barcellona l’accesso agli ottavi di finale di Copa del Rey, Hansi Flick ha commentato la prestazione dei suoi in una conferenza stampa rapida e dai toni seri, al termine di una gara tutt’altro che semplice. Il tecnico blaugrana ha voluto sottolineare soprattutto l’aspetto mentale: giocare la Coppa, ha spiegato, comporta sempre delle difficoltà, ma ciò che fa davvero la differenza è l’atteggiamento. Da questo punto di vista, secondo Flick, la squadra ha risposto nel modo giusto, mostrando concentrazione e determinazione fino alla fine.

"Giocare la Copa non è mai facile", ha spiegato l’allenatore blaugrana. "Alla fine contano l’atteggiamento e la mentalità, e la squadra li ha messi in campo". Flick ha poi commentato la scelta di schierare dal primo minuto Marc-André ter Stegen: "È il capitano ed è molto importante per il gruppo. Oggi c’era l’opportunità di farlo giocare in Coppa e l’ho sfruttata. È un altro passo nel suo percorso".

Il tecnico tedesco ha riconosciuto anche il valore dell’avversario, nonostante le due categorie di differenza: "Sono partite difficili. L’atteggiamento è la chiave per vincere. Entrambe le squadre hanno lottato, ma alla fine il risultato è stato per noi". Sul fronte Guadalajara (squadra di terza serie), Pere Martí ha difeso con orgoglio la prova dei suoi giocatori, pur senza nascondere una sorprendente marezza per l’eliminazione. "La sconfitta fa male. Abbiamo giocato una gara molto seria, ci è mancata un po’ di energia per segnare. Da un lato sono soddisfatto, dall’altro deluso".