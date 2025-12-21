Barcellona, Flick su Koundé: "Infortunio? Non credo che sia grave, non era al meglio"

Il Barcellona vince ancora: 0-2 contro il Villarreal, blaugrana nuovamente a +4 dal Real Madrid, secondo. Al termine della gara decisa da un rigore di Raphinha e da una rete di Lamine Yamal il tecnico Hansi Flick ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN.

L'allenatore ha elogiato la squadra di Marcelino, rimasta in gara nonostante l'inferiorità numerica per più di un tempo: "Hanno una squadra fantastica, molto veloce in attacco, e sono molto contento che abbiamo ottenuto i tre punti oggi", ha detto.

Sulle condizioni di Koundé, sostituito al 79', ha spiegato: "Penso che Koundé stia bene. È stato malato negli ultimi tre o quattro giorni e non era in forma come avrebbe dovuto per la partita. Non credo che l'infortunio di oggi sia grave".

Sulle parate di Joan Garcia: "La cosa più importante è ottenere i punti. Joan ha fatto diverse buone parate; ha fatto una grande partita. La mia squadra è un po' stanca. La mentalità e l'atteggiamento sono incredibili. Altri tre punti, ed è fantastico finire l'anno così." E ancora, sulla possibilità che Joan Garcia venga chiamato dalla nazionale spagnola: "Non è compito mio decidere se Joan García andrà in nazionale. Sono felice di averlo nella mia squadra."

Sui miglioramenti dei suoi: "Penso che siamo migliorati molto. La mentalità, la qualità della squadra è molto buona. La cosa più importante è come si allena questa squadra, con molta intensità e qualità. Quando abbiamo avuto quelle settimane in cui non giocavamo bene, non capivo perché ci allenavamo bene. Ora dobbiamo festeggiare il Natale con le nostre famiglie; penso che sia importante. Auguro il meglio a tutti, e in particolare a Dani, Gavi, Pedri e Ronald, che non hanno potuto essere qui oggi."