Barcellona, Flick vuole vederci chiaro dopo i ko con PSG e Siviglia: indetta riunione d'emergenza

La difficile settimana del Barcellona, culminata con la sconfitta in Champions League contro il PSG (1-2) e l'umiliante 4-1 subito a Siviglia in Liga, ha spinto Hansi Flick a un vero e proprio ritiro d'emergenza durante questa sosta per le Nazionali. L'allenatore spagnolo non ha intenzione di restare con le mani in mano e sfrutterà la pausa per affrontare di petto i problemi che hanno afflitto la squadra.

Secondo quanto riportato da AS, uno dei primi colloqui in programma sarà con Ronald Araújo. Il difensore uruguaiano, non convocato da Marcelo Bielsa in Nazionale e reduce da una prestazione molto complicata al Sanchez-Pizjuan – dove ha causato un rigore – è atteso a un confronto chiarificatore con il tecnico.

Flick intende inoltre incontrare lo staff medico per fare il punto sugli infortunati chiave come Raphinha e Fermín López. Cruciale sarà anche il vertice tattico con il suo staff per trovare soluzioni definitive, in particolare per contrastare la marcatura a uomo su Pedri, che di recente ha paralizzato il gioco blaugrana. Infine, non è escluso un incontro con il direttore sportivo Deco per discutere possibili rinforzi invernali, con la priorità data al ruolo di terzino. Il Barça ha bisogno di una scossa immediata.