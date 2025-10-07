Nella Francia U21 c'è un portiere che ha inserito un ex comandante dell'esercito nel suo staff

Convocato dall’Under 21 francese, a marzo la prima volta e confermato anche nell'ultima tornata, Ewen Jaouen è pronto a tutto pur di conquistare il suo debutto con i Bleuets. Il portiere del Reims è stato inserito nella lista per le sfide di qualificazione agli Europei U21 contro Isole Faroe e Estonia e sta lavorando con dedizione assoluta per farsi trovare pronto.

Jaouen, classe 2005, non lascia nulla al caso: oltre ad aver assunto un nutrizionista, ha intrapreso un percorso di preparazione mentale con un ex comandante dell’esercito francese. “Mi insegna come trasformarmi in un guerriero quando scendo in campo, come lui faceva in Afghanistan”, ha raccontato ai microfoni di RMC Sport. Parallelamente collabora quotidianamente con i preparatori atletici del Reims per ottimizzare il proprio fisico e la concentrazione.

Ieri, tra l'altro, il giovane portiere ha anche avuto la possibilità di allenarsi con la nazionale maggiore di Didier Deschamps, dove ha impressionato nomi del calibro di Nkunku e Coman. “È alto quattro metri!”, ha scherzato Nkunku dopo una serie di parate spettacolari. Titolare in Ligue 2, Jaouen ha disputato nove partite con il Reims, mantenendo la porta inviolata tre volte. La sua crescita sembra inarrestabile, e la chiamata dell’Under 21 potrebbe essere solo il primo passo verso un futuro tra i grandi.