Messi saluta Jordi Alba: "Sarà strano guardare alla mia sinistra e non vederti più lì"

Pochi giorni dopo il ritiro di Sergio Busquets, un altro pilastro del Barcellona degli ultimi anni e del calcio spagnolo dice basta: Jordi Alba ha annunciato oggi il suo ritiro dal calcio professionistico. Una decisione che arriva mentre il terzino sinistro era ancora impegnato nell'avventura all'Inter Miami, club che lo aveva riunito a due ex compagni storici.

Il mondo del calcio sta rendendo omaggio alla sua carriera, e non poteva mancare il messaggio speciale di Leo Messi. La Pulce, attuale compagno di Alba in MLS dopo gli anni gloriosi al Barcellona, ha voluto salutarlo con grande affetto sul suo account Instagram.

"Grazie, Jordi. Mi mancherai tantissimo," ha scritto Messi, visibilmente commosso. "Dopo tutto quello che abbiamo passato insieme, sarà strano guardare alla mia sinistra e non vederti lì... È incredibile quanti assist mi hai dato in tutti questi anni... Chi mi darà quei passaggi indietro adesso???" Un addio sentito che chiude un'era, non solo in campo, ma anche in una delle collaborazioni più fruttuose della storia recente del calcio.