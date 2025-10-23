Rashford rinato al Barcellona, Greenwood torna a brillare: il Manchester United sorride

A 27 anni, Marcus Rashford sembra finalmente aver trovato la serenità che gli era mancata da tempo. Dopo un prestito positivo all’Aston Villa (4 gol e 6 assist in 17 partite), l’attaccante inglese ha lasciato definitivamente l’Inghilterra per una nuova avventura al Barcellona. E la scelta si è rivelata vincente. Sotto la guida di Hansi Flick, Rashford è diventato un titolare inamovibile - sei presenze in Liga e tre in Champions League, sfruttando anche l'assenza di Raphinha -, e sta vivendo un momento d’oro: 5 gol e 6 assist in 12 partite, numeri che lo rendono il giocatore più decisivo della formazione blaugrana davanti a Lewandowski, Lamine Yamal e Ferran Torres.

Il cambio d’ambiente gli ha fatto bene, come ha ammesso lo stesso giocatore: "Ho avuto la sensazione di vivere troppo a lungo in un contesto instabile. La costanza è ciò di cui ho bisogno per migliorare". Le sue parole non sono passate inosservate dalle parti del Manchester United, che comunque potrebbe beneficiarne economicamente. Nel contratto di prestito è infatti inserita un’opzione d’acquisto da 30 milioni di euro, che il Barça è intenzionato a esercitare se Rashford manterrà questo rendimento.

Parallelamente, un altro ex talento dei Red Devils, Mason Greenwood, sta rinascendo all’Olympique Marsiglia. Capocannoniere di Ligue 1 nella scorsa stagione, ha già collezionato 7 gol e 4 assist in 11 gare. Il tecnico Roberto De Zerbi ne tesse le lodi: "Può diventare uno dei migliori al mondo". E anche qui lo United può sorridere: il club inglese incasserà il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Due rinascite che potrebbero trasformarsi in un doppio colpo d’oro.