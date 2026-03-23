Mbappè rassicura Francia e Real Madrid: "Il mio ginocchio sta benissimo, dette tante falsità"

“Il mio ginocchio? Sta benissimo. So che ci sono state molte speculazioni, molte cose dette, ma nessuna è vera". L'attaccante della Francia e del Real Madrid Kylian Mbappé dal ritiro della formazione transalpina ha voluto rassicurare i tifosi sulle sue condizioni dopo un periodo che lo ha visto saltare quasi tutto l’ultimo mese di stagione con appena 21’ giocati contro il Manchester City in Champions League e 26’ nel derby di campionato contro l’Altetico Madrid.

"Questa è la vita di un atleta di alto livello e di un personaggio pubblico, si possono dire cose senza verificarle, e non importa, non ci sono mai ripercussioni. Ci sono abituato. - ha proseguito Mbappé come riporta Footmercato - Ma va tutto bene, sono guarito al 100% e ho avuto la fortuna di ricevere la diagnosi giusta trovando poi il piano migliore per tornare al massimo della forma ed essere pronto per il finale di stagione con il Real Madrid e il Mondiale con la Francia".