Barcellona, Casadò: "I tifosi sono stati spettacolari, ci hanno aiutato tantissimo"
Il centrocampista del Barcellona Marc Casadó ha commentato il successo casalingo contro l'Atletico Madrid: "Siamo partiti subito a razzo e la squadra ha dimostrato che la strada da seguire è dare tutto in campo - sottolinea il Mundo Deportivo -. Sappiamo che l'Atlético è sempre un avversario ostico. Ci mettono in difficoltà, ma penso che la squadra abbia giocato un'ottima partita e abbia reagito in modo brillante.
I tifosi sono stati spettacolari, ci hanno aiutato tantissimo. Dani Olmo? È un peccato perché ha giocato una partita spettacolare e ha segnato un gran gol, così come Raphinha dopo il passaggio filtrante di Pedri. Speriamo non sia nulla di grave".
Di seguito la classifica aggiornata dopo la partita di ieri sera:
Classifica aggiornata
1. Barcellona 37 *
3. Real Madrid 36*
2. Villarreal 32
4. Atletico Madrid 31 *
5. Betis 24
6. Espanyol 24
7. Getafe 20
8. Athletic Bilbao 20*
9. Real Sociedad 16
10. Siviglia 16
11. Celta Vigo 16
12. Elche 16
13. Rayo Vallecano 16
14. Alavés 15
15. Valencia 13
16. Maiorca 13
17. Osasuna 12
18. Girona 12
19. Levante 9
20. Oviedo 9
* una partita in più
