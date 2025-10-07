Barcellona, assalto a Casadò dalla Premier League: una big prepara 35 milioni

Il Chelsea torna a bussare alle porte del Barcellona. Dopo il tentativo fallito della scorsa estate per Fermin Lopez, i Blues sono pronti a riaprire il dossier Marc Casadó, centrocampista classe 2002 che aveva già attirato l’attenzione del club londinese mesi fa. Secondo quanto riportato dal Daily Briefing, il Chelsea starebbe preparando un’offerta da circa 35 milioni di euro per convincere i blaugrana a cedere il giovane talento.

Casadó, 22 anni, è un prodotto della Masia e rappresenta uno dei profili più interessanti del vivaio catalano. Tuttavia, dall’arrivo di Hansi Flick sulla panchina del Barça, il suo spazio si è ridotto sensibilmente. Emblematico il recente match contro il Siviglia, in cui il tecnico tedesco non gli ha concesso nemmeno un minuto, nonostante il risultato già compromesso e alcune assenze pesanti.

Il Chelsea, che continua a investire su giovani di prospettiva, vede in Casadó un profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo in vista della seconda parte di stagione. Ma non è solo: anche l’Arsenal avrebbe messo gli occhi sul catalano e potrebbe inserirsi nella corsa. Il giocatore, cresciuto con il sogno di imporsi al Camp Nou, non ha ancora preso una decisione definitiva. Ma se la sua situazione non dovesse migliorare, la Premier League potrebbe presto diventare più di una semplice tentazione.