Strasburgo, Emegha fa già sognare i tifosi del Chelsea. 6 gol in 8 partite il biglietto da visita

Sfogliando l'album dei ricordi della sua carriera, Emanuel Emegha avrà sicuramente il sorriso ripensando al suo 2025. Con il Strasburgo, l'attaccante 22enne ha concluso la stagione precedente con un bilancio di 14 gol e 3 assist in 27 presenze complessive. In questa stagione 2025-2026, il nativo de L'Aia ha già messo a segno 6 gol e 2 assist in appena 8 partite e 479 minuti di gioco. In casa Blues il suo arrivo è molto atteso e tanti sono i tifosi inglesi a sperare che a gennaio l'olandese possa rafforzare l'attacco di Maresca.

Va ricordato, infatti, che il giocatore è stato tormentato da un infortunio al tendine del ginocchio che gli ha fatto saltare 9 incontri. Emegha lascerà il club alsaziano nei prossimi mesi, in quanto il 12 settembre scorso la società ha annunciato di aver trovato un accordo per il suo trasferimento al Chelsea. "Il Chelsea Football Club ha concluso un accordo per reclutare l'attaccante Emanuel Emegha, che attualmente gioca nel RC Strasbourg in Ligue 1. L'olandese si unirà ufficialmente al club nel 2026".

Subito dopo, è arrivato il suo commento: "È il meglio per la mia carriera: voglio arrivare il più in alto possibile, giocare la Champions League, il Mondiale. Avrei potuto firmare con club che partecipavano alla Champions League quest'estate, ma il progetto globale di Strasburgo e Chelsea mi ha sedotto. Ora, voglio guidare il Racing in Europa. Con questo gruppo, abbiamo iniziato qualcosa di fantastico e volevo arrivare fino in fondo. Darò tutto per il club in questa stagione. Ne ho parlato anche con l'allenatore e il suo parere è stato importante per me".