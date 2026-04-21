Nantes, 4 giornate di squalificata per Halilhodzic: "Ho letto di 5 mesi, che esagerazione"

Alla vigilia della delicata trasferta contro il Paris Saint-Germain, Vahid Halilhodžić ha parlato della sua espulsione e della conseguente squalifica di quattro giornate, in un momento estremamente complicato per la lotta salvezza del Nantes.

I gialloverdi, infatti, arrivano al match del Parc des Princes con una situazione di classifica sempre più critica e una probabilità di retrocessione molto alta. La partita contro il PSG, recupero della 26ª giornata di Ligue 1, rappresenta quasi un’ultima spiaggia per mantenere vive le speranze di permanenza. Halilhodžić, che non potrà essere in panchina a causa della squalifica, ha ricostruito con toni molto accesi quanto accaduto nell’ultima gara contro il Brest. "So perché sono stato espulso: ho preso un microfono dopo essere uscito dalla mia area tecnica. Se questo basta per essere sospesi, allora tutti gli allenatori verrebbero espulsi ogni partita", ha dichiarato con sarcasmo. L’allenatore ha poi aggiunto: "Sì, ho messo una mano sull’arbitro, ma si sta esagerando tutto. Ho letto addirittura di cinque mesi di squalifica: se mi dessero la vittoria che meritavamo, accetterei anche cinque anni".

Il tecnico ha raccontato anche il suo stato d’animo dopo la gara: "Ero molto nervoso, mi sono chiuso nel mio ufficio. Ho cercato di calmarmi, ma ero troppo arrabbiato per quanto accaduto. Ho persino temuto di reagire male". Nonostante la Ligue 1 abbia deciso di non forzare, Halilhodžić non ha nascosto la sua frustrazione per l’episodio e per la gestione arbitrale, criticando anche l’uso del VAR.