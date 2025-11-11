Olanda, Weghorst in dubbio per la Polonia. Arriva la prima chiamata per Emegha

Il commissario tecnico Ronald Koeman ha deciso di aggiungere Emanuel Emegha alla rosa dell’Olanda in vista delle prossime partite di qualificazione ai Mondiali. La convocazione dell’attaccante dello Strasburgo, 22 anni, è legata alle condizioni fisiche di Wout Weghorst, ancora non completamente recuperato. Nei prossimi giorni si valuterà se l’attaccante dell’Ajax sarà disponibile per il match di venerdì contro la Polonia.

Per Emegha, si tratta della prima chiamata in Nazionale maggiore. Il giovane attaccante si unirà al gruppo nella mattinata di oggi a Zeist, pronto a farsi notare e a dare il suo contributo. La prima partita vedrà l’Olanda impegnata venerdì 14 novembre al PGE Narodowy Stadium di Varsavia contro la Polonia. Con sei gare giocate e 13 punti, la Polonia occupa al momento la seconda posizione nel girone G, a tre lunghezze dagli Oranje. L’Olanda chiuderà poi il girone lunedì 17 novembre con la sfida casalinga contro la Lituania, in programma alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.

La chiamata di Emegha offre a Koeman un’opzione in più in attacco e rappresenta una grande occasione per il giovane talento di mettersi in mostra a livello internazionale. A seconda delle condizioni di Weghorst, Emegha potrebbe scendere subito in campo in una partita decisiva per la qualificazione al Mondiale 2026.