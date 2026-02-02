Chelsea e Strasburgo, continua il sodalizio: Fofana in Alsazia, Sarr vola da Rosenior

Lo Strasburgo dovrà fare a meno del suo capitano Emmanuel Emegha. Durante la fase di recupero, l’attaccante olandese ha subito una ricaduta della lesione muscolare e rischia di restare fuori dai campi per altre sei settimane. Una situazione che costringe il club alsaziano a muoversi sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. E come spesso accade da quando il club è sotto la gestione BlueCo, potrà contare sull'aiuto del Chelsea, visto che Emegha si unirà ai Blues la prossima estate.

A sostituirlo in questa fase delicata della stagione sarà David Datro Fofana. L’attaccante ivoriano arriverà in prestito secco, senza opzione di riscatto; classe 2003, ha un contratto con i londinesi fino al giugno 2029 e il prestito rappresenta per lui un’occasione di rilancio: nella prima parte di stagione era in Turchia, al Karagümrük, dove ha segnato 6 gol in 13 presenze, dopo esperienze poco convincenti a Burnley e Union Berlino.

Mamadou Sarr, difensore centrale classe 2003 formatosi al Lione, farà il percorso inverso e tornerà ai Blues. Apprezzato da Liam Rosenior durante il suo periodo in Alsazia e reduce dal successo alla CAN 2025 con il Senegal, Sarr è considerato un talento di prospettiva per il centro della difesa a lungo termine.