Nuovo stop per Carvajal: il capitano del Real Madrid operato al ginocchio, fuori 3 mesi

Il Real Madrid ha confermato una brutta notizia all’indomani del Clásico vinto 2-1 contro il Barcellona. Il capitano Dani Carvajal, tornato in campo proprio in occasione della sfida contro i catalani, ha subito una nuova ricaduta al ginocchio destro e dovrà restare fermo tra due e tre mesi.

Nel comunicato ufficiale pubblicato questa mattina, la Casa Blanca ha precisato che il difensore è stato sottoposto con successo a un intervento di artroscopia eseguito dal dottor Manuel Leyes sotto la supervisione dello staff medico del club. "Carvajal inizierà il percorso di riabilitazione nei prossimi giorni", si legge nella nota. Secondo quanto riportato da Marca, i medici del Real Madrid hanno riscontrato la presenza di un corpo articolare libero nel ginocchio destro, che ha reso necessaria l’operazione. Sebbene il club non abbia indicato ufficialmente i tempi di recupero, si stima un’assenza di circa otto-dodici settimane.

Si tratta dell’ennesima battuta d’arresto per Carvajal, che non riesce a trovare continuità dopo la grave lesione del legamento crociato anteriore subita il 9 ottobre 2024 contro il Villarreal, che lo aveva già costretto a nove mesi di stop. Rientrato in estate, il difensore era poi rimasto ai box per un problema muscolare nel derby con l’Atlético Madrid. Un nuovo colpo durissimo per il Real e per il suo capitano, simbolo di leadership e sacrificio, che dovrà ora affrontare un’altra lunga e delicata riabilitazione.