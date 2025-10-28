Premier League, ma questo Sunderland? Come è finita la neopromossa in zona Europa

"Vogliamo raggiungere i 40 punti il prima possibile". Intanto mancano 23 punti alla meta perché la neopromossa Sunderland sta vivendo un avvio di stagione da urlo: 5 vittorie e 2 pareggi lo hanno reso possibile, insieme ad un irrobustimento della rosa grazie al mercato estivo, costellato di campioni, uomini d'esperienza e tanti milioni. Da Diarra (ex Strasburgo costato 31,5 milioni) all'ex Brighton Adingra (24,4 milioni), Le Fée dalla Roma (23 milioni), fino a Granit Xhaka e Mukiele del PSG. Calcolatrice alla mano, quasi 188 milioni di euro spesi in estate per creare uno squadrone al tecnico Le Bris.

Il Sunderland sta sfidando ogni attesa in questa stagione, essendo al 4° posto in Premier League dopo 9 partite. Ma l’allenatore, Regis Le Bris, resta pragmatico: invece di lasciarsi tentare da discorsi sull’Europa, insiste che l’obiettivo resta quello di arrivare a quota 40 e garantirsi la salvezza in Premier League. Piedi per terra, priorità alla necessità e massima risolutezza. Poi si farà spazio ai sogni qualora fosse possibile.

Ma l'esaltazione allo Stadium of Light respinge fortemente le aspettative di squadra indiziata per la retrocessione all’inizio della stagione 2025/26, con il Supercomputer di Opta che la dava addirittura ultima in classifica. I Black Cats invece vantano 17 punti: il miglior risultato di una squadra promossa a questo punto della stagione dai tempi dell’Hull City, che ne aveva 20 nel 2008/09. Il tecnico francese è già a metà strada verso il traguardo dei 40 punti. Eletta per il momento come seconda miglior difesa (7 gol incassati in 9 giornate) della Premier League insieme a Tottenham e Manchester City, alle spalle dell'irraggiungibile Arsenal (3 reti subite).