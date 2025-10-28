Man City, Guardiola aggiorna: "Rodri sta migliorando, ma non è pronto. Haaland? Una botta"

"Non c’è ancora una tempistica per il ritorno di Rodri. Non è ancora pronto". È intervenuto così Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, oggi in conferenza stampa e alla viglia del match di Carabao Cup contro lo Swansea a proposito delle condizioni del centrocampista spagnolo. Sebbene il Pallone d'Oro 2024 sia tornato ad allenarsi con il gruppo dopo un infortunio muscolare, l'allenatore degli sky blues non intende tirare troppo la corda. "Di sicuro sta migliorando, si sta allenando parzialmente con noi. Ma dopo quello che è successo due volte, con precedenti problemi muscolari, vedremo come evolve durante la settimana".

Quanto alle condizioni del resto della squadra, Guardiola si è soffermato sul suo bomber norvegese dopo il colpo preso nell'ultima sconfitta contro l'Aston Villa: "Haaland non l’ho ancora visto oggi, ma si tratta di una botta e giorno dopo giorno sta meglio. Oggi ci alleniamo nel pomeriggio e capiremo meglio come si sente, poi decideremo se può giocare. Se può riposare contro lo Swansea? Sì". Chiosando invece il discorso Rodri: "No, non è ancora pronto. Sta migliorando, si allena con noi. No, non ho un’idea su quando sarà disponibile. Speriamo presto, ma non ancora".

Infine una riflessione, se ci sia più o meno pressione nel giocare contro una squadra di una categoria inferiore: "Non è la mia prima volta, ho allenato qui per dieci stagioni e ho giocato molte volte in Carabao Cup e FA Cup. Abbiamo sempre preso sul serio le squadre delle divisioni inferiori, altrimenti non avremmo avuto il successo che abbiamo ottenuto in passato, quindi ci prepariamo allo stesso modo. Con un’attenzione incredibile, a volte persino maggiore".