Xabi Alonso: "Partita difficile contro la Juve. Clásico? Vedremo domenica".

23:09 - Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida vinta per 1-0 contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Come giudica la partita?

Sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta. Dopo il gol potevamo chiudere la partita, poi abbiamo un fantastico portiere come Courtois che nelle grande partite risolve le partite. Oggi abbiamo 3 punti e siamo contenti”.

Su Arda Guler?

Arda ha 20 anni e ha 25/30 partite nel Real Madrid. Noi dobbiamo accompagnare la sua qualità e aiutarlo con la pressione, ma lui partecipa molto al gioco e lui ci fa giocare meglio. Il suo ruolo dipende dalla partita e sono molto contento. Però voglio di più”

Nel finale avete sofferto?

Dopo il gol dovevamo difendere di più, perchè loro avevano tanti attaccanti, ma sapevamo di giocare contro una grande d’Europa. Poi la squadra deve divertirsi anche a difendere e saper soffrire”.

Bellingham ha segnato un gol importante…

“Jude ha fatto una partita completa, perchè la Juve non dava spazi con un blocco basso. Mi è piaciuto contro il Getafe e anche oggi. È stato molto concentrato, ha recuperato tanti palloni e sono contento per lui”.

Bellingham dove rende meglio?

A centrocampo dove può partecipare alla costruzione e poi inserirsi in zona gol. Lui è versatile con molto qualità ed ha un grande fame di gol. Siamo fortunati ad averlo”.

Sul clásico?

“Stiamo bene e vedremo domenica. Però siamo cresciuti però la strada è giusto per arrivare ad una partita con un significato grande”.

Bellingham può fare i gol di due anni fa?

“Non voglio confrontare le altre stagione. Io voglio che si senta importante e partecipi al gioco. Lui è molto completo e voglio renderlo il più efficace possibile nelle zone importante”.

Sembrate molto più equilibrati?

“Io ho visto un buon match. Nel primo tempo non riuscivamo a trovare spazi, ma avevamo la giusta voglia di vincere”.

Una stagione quasi perfetta…

“Sappiamo l’importanza della partita e gli diamo l’importanza giusta perchè affrontiamo il Barca. Noi vogliamo fare bene e inizieremo a parlarne da domani”.

Sulla coppia difensiva?

“Militao a questo livello è una notizia fantastica e lo sta dimostrando in ogni partita. Sta avendo delle sensazioni positive e siamo molto felici di vederlo così. Può solo migliorare”.

Sorpreso dalla personalità di Arda?

“Arda si diverta tanto a giocare a pallone. Quando si diverte vuole toccare sempre il pallone. Mi ricorda Wirtz. Lui è un grande giocatore e quando si diverte gioca benissimo”.

