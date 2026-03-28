La favola di Lennart Karl: da raccattapalle al debutto con la Germania in soli 4 anni

Alle volte il calcio delinea destini imprevedibili. O forse era già tutto scritto. Fatto sta che nel 2022, Lennart Karl faceva il raccattapalle per il Bayern Monaco, come ha ricordato tramite fotografie suggestive Sky Sports DE, ed ebbe l’occasione di stringere la mano del suo attuale commissario tecnico Julian Nagelsmann.

Ieri sera, a distanza di 4 anni, Nagelsmann ha fatto debuttare proprio quel ragazzino classe 2008 con la Germania. A 18 anni, 1 mese e 5 giorni il giovane diamante del club bavarese ha messo le ali e si è guadagnato l'esordio assoluto con la Mannschaft in occasione dell'amichevole contro la Svizzera (vinta 4-3), diventando il settimo debuttante più giovane di sempre nella storia della Nazionale tedesca. Il 22° debuttante dell'era Julian Nagelsmann.

Anche entrando dalla panchina in una partita ad alto livello e intensità nello sfidare giocatori di enorme esperienza contro la formazione di Yakin e al fianco di stelle della Germania come Wirtz e Tah, Karl si è subito calato nel palcoscenico richiesto. Una storia incredibile, passare da raccattapalle al debutto in Nazionale nel giro di 4 anni. Non lascerebbe a bocca aperta nessuno vedere Nagelsmann schierarlo titolare nelle partite dei Mondiali 2026.

"L'ho visto per la prima volta in allenamento questa settimana", ha detto Florian Wirtz con un sorriso radioso. "È un top player, è divertissimo giocare con lui", le parole riprese da Sport1. In zona mista ieri Karl non si è fermato a parlare con la stampa, è sfilato via. C'è chi per statura e movenze con la palla e in mezzo al campo dice di rivedere tratti di Leo Messi. Ma ci hanno pensato i suoi compagni di Nazionale a tutelarlo: "Non vogliamo mettergli troppa pressione", ha detto Wirtz. "Ci regalerà tanto divertimento nei prossimi anni. Dobbiamo solo godercelo e pensare che può aiutarci".