Germania, il CT Nagelsmann lo chiama ma lui non risponde: "Perché Karl era a lezione"

Diciotto anni e non ricordarselo. Non tanto per Lennart Karl, che cerca per quanto possibile di vivere la sua vita normalmente tra scuola e allenamenti al Bayern Monaco dopo 8 gol e 6 assist in 35 partite stagionali, quanto invece per il CT della Germania. Julian Nagelsmann ha nominato per la prima volta il classe 2008 in Nazionale maggiore, ma ha rivelato di un curioso aneddoto con il ragazzo in occasione dell'annuncio.

Nella conferenza stampa per l'annuncio dei convocati per gli impegni amichevoli con Svizzera (27 marzo) e Ghana (30 marzo), il commissario tecnico della Mannschaft ha raccontato come Karl sia venuto a conoscenza della sua nomina: "Ho raggiunto Lennart relativamente in fretta. Era a lezione di ripetizioni, per questo non ha risposto subito (al telefono, ndr)", ha detto il trentottenne e ha spiegato ulteriormente: "Ma questo mi fa piacere. Altrimenti lo avrei sgridato se avesse risposto subito", ha detto in tono scherzoso Nagelsmann. L'istruzione viene prima di tutto.

La reazione di Karl è stata ovviamente positiva: "Era felice. Da un lato perché le ripetizioni erano finite e dall'altro perché sarà presente in Nazionale", ha detto il CT, che spera che Karl possa "portare la sua spensieratezza giovanile". Senza però infondere eccessiva pressione sulle spalle dell'appena maggiorenne: "Non deve mostrare cose miracolose, semplicemente quello che mostra anche al Bayern. Creare molto pericolo in area. E giocare a calcio liberamente e con il cuore".