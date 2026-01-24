Bayern Monaco-Augsburg, le formazioni ufficiali: Neuer in panchina, Kane in attacco
Sfida casalinga per il Bayern Monaco. La formazione di Vincent Kompany affronterà fra poco più di mezz’ora l’Augsburg per continuare la marcia solitaria in vetta alla classifica. Questi gli schieramenti ufficiali delle due squadre in campo.
Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbi; Kim, Tah, Ito, Davies; Pavlovic, Goretzka; Olise, Karl, Diaz; Kane.
Augsburg (3-4-2-1): Dahmen; Arthur Chaves, Schlotterbeck, Zesiger; GFellhauer, Rexhbecaj, Massengo, Giannoulis; Rieder, Claude-Maurice; Kade.
