Liverpool ko 1-0 a Istanbul, Slot: "Il Galatasaray gioca come fosse l'ultima gara della vita"

Il gol lampo di Mario Lemina ha regalato la vittoria al Galatasaray, obbligando il Liverpool a ribaltare lo svantaggio nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League ad Anfield la prossima settimana per staccare il pass per i quarti. Arne Slot, allenatore dei Reds, ha parlato in conferenza stampa post-partita: "Penso che abbiamo iniziato molto bene, meglio rispetto alla sfida di settembre. Abbiamo avuto tre o quattro momenti importanti, il più clamoroso con Wirtz che ha avuto praticamente la porta spalancata, ma non siamo riusciti a segnare. Come l'ultima volta, cinque secondi dopo le nostre occasioni, loro hanno segnato al primo attacco su calcio d'angolo".

"Bisogna dare merito al loro atteggiamento: quando hanno una chance, giocano come se fosse l'ultima della loro vita", ha aggiunto il tecnico olandese. "È qualcosa che dobbiamo imparare da loro, perché noi a volte diamo l'impressione di pensare che avremo altre dieci occasioni". Bacchettata quindi la squadra, fuori dalla corsa per la Premier League da tempo e con la Champions League in questo senso obiettivo prioritario.

Il fattore Anfield farà la differenza? Slot risponde: "Ora siamo a fine primo tempo (del doppio confronto, ndr). Qui a Istanbul abbiamo perso due volte per 1-0, ma la buona notizia è che la prossima non si giocherà qui. Si giocherà ad Anfield e i nostri tifosi possono creare un'atmosfera simile. Non credo che possano succederci di nuovo così tante cose contro come nelle ultime due partite. In casa le cose saranno più normali e, con l'aiuto del pubblico, faremo una grande partita".

In chiusura spazio anche alle polemiche arbitrali per alcune scelte del direttore di gara Manzano che non hanno sorriso al Liverpool: "È difficile parlare con gli arbitri in queste situazioni. Se la decisione del VAR sul gol annullato fosse corretta, e ho sentito pareri discordanti, sono comunque frustrato per la gestione dei falli", ha fatto notare Slot. "Ogni punizione o angolo sembrava un fallo a favore del Galatasaray. Se guardate quanto hanno tirato la maglia di van Dijk prima del tocco di mano di Konate, è lecito dire che non siamo stati gli unici a essere rimasti impressionati dall'atmosfera di questo stadio oggi".