Retroscena su Araujo: rifiutate offerte di 4 club, vuole ritagliarsi spazio nel Barcellona

Ronald Araujo è determinato a restare al Barcellona e a consacrarsi come pilastro difensivo del club blaugrana. Sotto contratto fino al 2031, l’uruguaiano ha confermato la sua volontà di proseguire il progetto con la squadra catalana, nonostante l’interesse manifestato da Juventus, Liverpool, Tottenham e Chelsea, attirate dalla recente riduzione della sua clausola rescissoria a 60 milioni di euro.

Secondo il quotidiano catalano Sport, Araujo punta a voltare pagina dopo le recenti delusioni in Champions League e a dimostrare il proprio valore nel lungo periodo. Deciso a concentrarsi sulle prestazioni, ha visto con favore la sua esclusione dalla nazionale per gli incontri amichevoli contro Repubblica Dominicana e Uzbekistan, evitando così distrazioni e preservando energie per la stagione.

Leader silenzioso ma influente dentro e fuori dal campo, Araujo ha mostrato grande vicinanza al giovane Gavi dopo il nuovo infortunio del centrocampista, confermando il suo ruolo di guida nello spogliatoio. La stagione in corso assume per lui un significato cruciale: consolidare il proprio ruolo al Barça e guadagnarsi una conferma nella rosa dell’Uruguay in vista del prossimo Mondiale. Sotto la gestione di Hansi Flick, il difensore si gode la fiducia mostrata nelle rotazioni difensive, un segnale della centralità del suo ruolo nel progetto tecnico. Finora, Araujo ha disputato sei partite in tutte le competizioni, segnando un gol. Determinato e concentrato, l’uruguaiano sembra pronto a scrivere un capitolo importante della sua carriera al Barcellona, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale per il presente e il futuro della difesa blaugrana.