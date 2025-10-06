Errore di Chevalier sul gol di Mbappe? Luis Enrique: "Era una conclusione complicata"

Lucas Chevalier è finito nuovamente al centro delle critiche per il gol dell’1-1 del Lilla firmato da Ethan Mbappé nella sfida disputata ieri. Ma Luis Enrique non ha dubbi sul suo portiere e lo difende a spada tratta.

Accolto con tutti gli onori dai suoi ex tifosi, il 23enne ha vissuto una partita emotivamente intensa contro il suo club di formazione. Il tiro di Mbappé, una conclusione a giro rasoterra, ha sorpreso il portiere, inizialmente coperto e poi colto di sorpresa dal rimbalzo del pallone tra le gambe del compagno Lucas Beraldo. In conferenza stampa, Luis Enrique ha sottolineato: "Il gol è stato segnato da Ethan Mbappé, sono contento per lui. È un ottimo giocatore con un gran tiro. La palla è passata tra le gambe di Beraldo, era complicata anche per Lucas. Sul piano emotivo è stata una partita molto intensa, ma Lucas ha mantenuto concentrazione costante. Abbiamo piena fiducia in lui".

Arrivato al PSG per 40 milioni di euro, Chevalier deve fare i conti con il paragone inevitabile con Gianluigi Donnarumma, protagonista della Champions vinta dal club parigino prima del trasferimento al Manchester City. Luis Enrique ha spiegato di aver scelto un profilo diverso, pur riconoscendo le qualità di Donnarumma: "Sono decisioni difficili, ma cercavamo un portiere con caratteristiche diverse".