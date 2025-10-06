Polemica a Lilla: in curva compare immagine del Leone delle Fiandre con unghie nere

Per la prima volta in stagione, il Lilla ha disputato una partita di Ligue 1 con il tetto chiuso dell’Arena Decathlon Pierre-Mauroy a causa delle raffiche residue della tempesta Amy. Prima del fischio d’inizio della sfida contro il Paris Saint-Germain, i tifosi del Virage Est hanno esposto uno striscione che ha fatto molto discutere: su sfondo giallo è campeggiata un'immagine raffigurante un Leone delle Fiandre con unghie nere, accompagnato dalla scritta "Rijsel is vlams" (" Lille è fiamminga").

Il gesto ha subito attirato attenzione e polemiche, perché il Leone delle Fiandre con unghie nere è storicamente legato ai nazionalisti fiamminghi radicali e al movimento indipendentista della regione, e non al simbolo ufficiale della comunità fiamminga. Come ricorda L’Équipe, la bandiera, nota anche come Zwarte Leeuw, è spesso utilizzata durante manifestazioni di partiti di estrema destra fiamminghi che rivendicano l’indipendenza della regione.