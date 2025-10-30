Beka Beka rinasce in Belgio: debutto incoraggiante dopo il dramma vissuto a Nizza

A volte il calcio diventa anche una storia di rinascita personale. Alexis Beka Beka, ex promessa del Caen e del Nizza, ha finalmente ritrovato il campo con il RAAL La Louvière, debuttando nei sedicesimi di finale della Coppa del Belgio contro il KSK Heist. Entrato negli ultimi quindici minuti, il 24enne centrocampista francese ha mostrato personalità e qualità tecniche, provando più volte la conclusione da lontano e illuminando il gioco con giocate di classe.

Un momento simbolico per un ragazzo che, poco più di un anno fa, aveva fatto tremare il mondo del calcio francese: nel settembre 2023, Beka Beka era stato protagonista di un drammatico episodio sul viadotto di Magnan, a Nizza, dove aveva minacciato di togliersi la vita. Dopo lunghe ore di tensione, era stato salvato grazie all’intervento della polizia e degli psicologi, e da allora aveva intrapreso un lungo percorso di recupero psicologico e umano, lontano dai riflettori e dai campi. Oggi, il suo ritorno al calcio professionistico rappresenta molto più di un semplice debutto sportivo. È un segnale di forza e di resilienza.

Il tecnico Frédéric Taquin lo ha elogiato con cautela ma convinzione: "È un giocatore tecnicamente superiore, capace di cambiare una partita con una giocata. Quando la squadra è in difficoltà, può portare un po’ di magia". La sua presenza nella prossima gara di campionato non è ancora certa, ma il RAAL crede in lui. E per Beka Beka, ogni minuto in campo è già una vittoria sulla paura e sul buio del passato.