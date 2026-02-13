Real Madrid, Arbeloa: "A dispetto di quanto si legge, ho un ottimo rapporto con la squadra"

Le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni non sono passate inosservate a Real Madrid. L’arrivo di Alvaro Arbeloa in panchina ha acceso il dibattito mediatico in Spagna, con alcune ricostruzioni che parlano di un feeling non ideale con parte dello spogliatoio. Una lettura che il tecnico ha deciso di smentire pubblicamente.

In conferenza stampa, Arbeloa ha chiarito il suo metodo di lavoro, puntando tutto sul dialogo: “Mi piace parlare con i giocatori e sfrutto ogni occasione per farlo. Voglio sapere cosa sentono e cosa pensano, ma anche dire loro ciò che penso io”. L’obiettivo, spiega, è costruire un ambiente compatto: “Tenere buoni rapporti è fondamentale. Più siamo vicini, meglio è. Parliamo di calcio e sono sempre disponibili”.

Il tecnico ha poi respinto con decisione l’idea di uno spogliatoio distante: “Contrariamente a quanto dice la stampa, mi piace vederli insieme. È uno degli aspetti su cui ho insistito di più”. Arbeloa ha citato anche momenti extra campo, come le cene di squadra, rievocando i suoi anni da calciatore: “Mi mancano quelle atmosfere. Ai miei tempi, per esempio, Cristiano Ronaldo partecipava spesso”.