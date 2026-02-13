Ufficiale Upamecano, niente Real Madrid: il Bayern Monaco annuncia il rinnovo di contratto

Dopo mesi di incertezze e voci di mercato, il Bayern Monaco ha messo il punto finale a una delle questioni più delicate della stagione. Dayot Upamecano, in scadenza di contratto a fine stagione e finito nel radar di diversi top club europei – tra cui il Real Madrid – ha scelto di legarsi ancora a lungo al club bavarese.

Per settimane l’intesa è sembrata lontana, nonostante l’apertura del giocatore a restare a Monaco. Alla fine, però, la volontà reciproca di proseguire insieme ha prevalso e il Bayern ha ufficializzato il prolungamento fino al 30 giugno 2030, blindando uno dei pilastri della propria linea difensiva.

Nel comunicato diffuso dal club si sottolinea l’importanza strategica dell’operazione: “Bayern Monaco e Dayot Upamecano, 27 anni, hanno esteso il contratto fino al 2030, assicurandosi a lungo termine un elemento chiave per il club e per la nazionale francese”. Arrivato nell’estate 2021, il centrale ha già arricchito il suo palmarès con tre titoli di Bundesliga e una Supercoppa di Germania.