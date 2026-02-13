Tutti i nomi per la panchina del Tottenham: Rose e Terzic si aggiungono alla lista

Il post Thomas Frank è già iniziato in casa Tottenham. Dopo l’esonero arrivato mercoledì, il club londinese ha avviato i colloqui per individuare il nuovo allenatore, con una lista che si allunga di ora in ora. Secondo il Telegraph, tra i profili valutati figurano anche Marco Rose ed Edin Terzic, entrambi attualmente senza panchina.

Rose è reduce dall’esperienza al Lipsia, mentre Terzic ha lasciato il Borussia Dortmund nel giugno 2024. Quest’ultimo sarebbe particolarmente attratto dall’idea Premier, tanto da aver declinato altre opportunità europee, incluso il Monaco, per puntare a un incarico in Inghilterra. Nella riflessione degli Spurs restano anche nomi di peso come Roberto De Zerbi, Mauricio Pochettino e l’ex bandiera Robbie Keane, che però non accetterebbe un ruolo temporaneo.

La situazione è delicata: il Tottenham è 16° in Premier League, a soli cinque punti dalla zona retrocessione, e deve gestire un gruppo falcidiato dagli infortuni, con l’impegno parallelo nella fase a eliminazione diretta della Champions League. Servirà una scelta forte, e soprattutto immediata.