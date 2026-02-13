Tudor finisce nella shortlist del Tottenham. E anche il Marsiglia pensa al ritorno

Il valzer degli allenatori entra nel vivo, ma non tutte le caselle sono ancora state riempite. Se il Nottingham Forest ha già voltato pagina affidandosi a Vítor Pereira al posto di Sean Dyche, restano aperti i dossier più delicati, quelli di Olympique Marsiglia e Tottenham Hotspur.

In casa OM, il nome più caldo continua a essere quello di Habib Beye, considerato il profilo in pole per guidare la squadra. Nelle ultime ore, però, è tornato a circolare anche quello di Igor Tudor, già sulla panchina marsigliese nella stagione 2022/23. Un’ipotesi che, secondo gli addetti ai lavori, difficilmente si concretizzerà: il croato non dovrebbe tornare alla Canebière.

Molto diverso lo scenario a Londra. L’esperto di mercato Matteo Moretto riferisce infatti che il Tottenham ha inserito Tudor tra le priorità assolute per la propria panchina. I contatti tra le parti sarebbero già stati avviati, segnale di un interesse concreto. L’ex tecnico di Juventus, svincolato dall’ottobre scorso, rappresenta un profilo esperto e immediatamente disponibile.

Mentre Marsiglia e Tottenham valutano strade diverse, una cosa è certa: il futuro di Tudor sembra sempre più legato alla Premier League. E la sua prossima panchina potrebbe essere decisa molto presto.