Barcellona, Flick crede nel ribaltone con l'Atletico Madrid: "Sarà dura, ma lotteremo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:44Calcio estero
Pierpaolo Matrone

La serata di Madrid ha lasciato il Barcellona con le spalle al muro. Il 4-0 incassato contro l’Atletico Madrid nell’andata delle semifinali di Coppa del Re ha complicato terribilmente il cammino blaugrana, chiamati ora a una rimonta quasi impossibile nel ritorno del 3 marzo al Camp Nou.

Nonostante il colpo durissimo, Hansi Flick non ha perso la fiducia. Davanti ai microfoni, il tecnico tedesco ha riconosciuto senza giri di parole i limiti mostrati dalla sua squadra: “Non abbiamo giocato bene e dobbiamo fare molto meglio nella gara di ritorno. Sarà complicato, ma lotteremo”. Un’analisi lucida, che parte da quanto non ha funzionato soprattutto nella prima frazione: “All’intervallo abbiamo parlato delle diverse situazioni e di ciò che andava migliorato. Nel primo tempo non ho visto la squadra che avrei voluto”.

Flick ha poi toccato anche l’episodio più discusso del secondo tempo, senza nascondere il disappunto: “Ho chiesto spiegazioni sul fuorigioco. Non so cosa abbiano deciso. Dobbiamo accettarlo, ma non sono d’accordo”. Parole che raccontano frustrazione, ma anche la volontà di non arrendersi. Il Barcellona sa di avere davanti una montagna da scalare, quattro gol da recuperare per sperare almeno nei supplementari. L’impresa è enorme, ma il messaggio dello spogliatoio è chiaro: finché c’è una partita da giocare, i blaugrana proveranno a ribaltare il destino.

