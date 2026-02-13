Arsenal, Arteta sul prestito di Nwaneri: "Zero rimpianti, non potevamo prevedere gli infortuni"

Con l’infermeria che continua a riempirsi, in casa Arsenal tornano inevitabilmente alcune domande di mercato. Una riguarda Ethan Nwaneri, ceduto in prestito all’Olympique Marsiglia e oggi lontano da Londra mentre i Gunners fanno i conti con diverse assenze pesanti.

In conferenza stampa Mikel Arteta ha risposto senza esitazioni a chi gli chiedeva se, col senno di poi, rifarebbe quella scelta: “È facile giudicare dopo. Chi avrebbe potuto immaginare che Mikel Merino sarebbe rimasto fuori cinque mesi, o che poi si sarebbe fermato anche Kai Havertz?”.

Il tecnico spagnolo ha ammesso che la situazione attuale rende tutto più complicato, ma ha ribadito la logica della decisione: “Dispiace, certo. Però dobbiamo prendere decisioni nel momento giusto e tenendo conto del contesto”. Secondo Arteta, il prestito resta la strada migliore per la crescita del talento classe 2007: “Per il club e per Ethan la scelta corretta era fargli vivere un ambiente diverso, dargli minuti e responsabilità, preparandolo a tornare qui più pronto”.