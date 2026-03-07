Un talento al giorno, August De Wannemacker: si chiama agosto ma è nato a Natale

Tra i gioielli del nuovo Belgio c'è certamente August De Wannemacker, centrocampista centrale destro di piede che milita nel KRC Genk, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio belga della sua generazione. Alto 181 cm, nato il 25 dicembre 2008 in Belgio, ha un fisico già strutturato per la categoria, con buona forza nei contrasti e presenza nei duelli aerei nonostante la giovane età. Tecnico solido e maturo tatticamente, eccelle nel recupero palla grazie a un ottimo posizionamento, anticipi intelligenti e aggressività controllata nel pressing alto; ha un buon controllo di palla, passaggi precisi sia corti che lunghi e capacità di progredire con conduzioni ordinate, mostrando compostezza sotto pressione e visione per aprire il gioco.

De Wannemacker si distingue per un tocco pulito, dribbling controllato in spazi stretti e intelligenza nel gestire i ritmi della partita, spesso operando come mediano profondo o mezz'ala in un centrocampo a tre. Dotato di un buon tiro da fuori e di un'intelligenza posizionale che gli permette di intercettare e distribuire con efficacia, contribuisce sia in fase difensiva che di costruzione.

Nome: August De Wannemacker

Data di nascita: 25 dicembre 2008

Nazionalità: belga

Ruolo: centrocampista

Squadra: KRC Genk

Assomiglia a: Youri Tielemans

