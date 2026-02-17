Benfica, che guaio: Mourinho espulso, non sarà in panchina al Bernabeu contro il Real

José Mourinho non potrà guidare la sua squadra nel ritorno dei playoff di Champions League al Bernabéu il prossimo 25 febbraio contro il Real Madrid. L'allenatore portoghese ha ricevuto il secondo cartellino giallo dopo aver chiesto una sanzione per Vinicius a causa di un fallo commesso su Richard Rios al minuto 86', con espulsione e relativa squalifica scattata. La sua assenza sarà una perdita pesante in una sfida decisiva per la permanenza o l'uscita di scena delle aquile dall'Europa.

L'incontro era già carico di tensione per un episodio precedente, quando al minuto 50 l'arbitro Letexier ha interrotto la partita attivando il protocollo anti-razzismo perché Vinicius ha accusato Prestianni di un presunto atto razzista. Scintille e confronti accesi tra le panchine, con relative spiegazioni e chiarimenti tra Mourinho e Vinicius prima, poi lo Special One a colloquio con Mbappé.

Prima di questo storico incrocio tra Madrid e Benfica, Mourinho ha ricordato quanto sia stato vicino a vivere una partita al Bernabéu recentemente: "Sono stato molto vicino a tornare al Bernabeu per la prima volta poco tempo fa, dopo il mio addio", ha commentato alla domanda su un possibile scontro. "Il mio amico Óscar Ribot aveva preparato tutto, ma proprio il giorno prima mi ha chiamato il Benfica e sono dovuto andare a firmare". Niente da fare, Mourinho non sarà in panchina per Real Madrid-Benfica, proprio nell'occasione in cui la sua squadra cercherà di ribaltare lo 0-1 incassato al Da Luz questa sera.