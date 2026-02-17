Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
"Sei un fottuto razzista!". Mbappé si scaglia contro Prestianni per difendere Vinicius

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Daniel Uccellieri
ieri alle 23:48Calcio estero
Daniel Uccellieri

Il Real Madrid espugna il campo del Benfica grazie a un gol spettacolare di Vinícius Júnior, ma la gara è stata segnata da tensioni e polemiche. Dopo il gol, l’attaccante brasiliano ha accusato l’argentino Gianluca Prestianni di avergli rivolto un insulto razzista, chiamandolo “scimmia”.

L’arbitro François Letexier ha immediatamente attivato il protocollo antirazzismo della UEFA Champions League, sospendendo la gara per diversi minuti in un clima di grande nervosismo.

A difendere Vinícius è intervenuto con forza Kylian Mbappé, che – come mostrato dalle telecamere di Movistar+ – si è scagliato contro Prestianni gridandogli ripetutamente: “Sei un fottuto razzista”. Una serata che, oltre al risultato, rischia ora di avere strascichi disciplinari.

