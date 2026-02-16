Mourinho: "Tornare al Real Madrid? Non alimentiamo storie che non esistono"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, José Mourinho ha colto l'occasione per parlare della sua esperienza sulla panchina dei blancos. E circa un eventuale ritorno ha risposto così:

"Ho dato al Real Madrid tutto quello che avevo. Ho fatto cose buone e cattive, ma ho dato assolutamente tutto. E questo è tutto. Quando un professionista lascia un club con questo tipo di impressione duratura, credo che si crei un legame che dura per sempre. Avendo lasciato il Real Madrid 12 anni fa, provo ancora la stessa sensazione ogni volta che incontro i tifosi del Real Madrid in tutto il mondo: le persone hanno una sensazione simile alla mia, che ho sempre dato tutto. E in generale, la gente ha stima di me, il che è fantastico".

"Con questo, non voglio alimentare storie che non esistono. L'unica cosa che esiste è che ho un altro anno di contratto con il Benfica. È un contratto speciale perché è stato firmato durante un periodo elettorale, e sia io che il presidente Rui Costa volevamo proteggere eticamente un ipotetico nuovo presidente. E ha una clausola che rende molto facile, sia per me che per il Benfica, rescindere il contratto. Ma l'unica cosa concreta che esiste è un contratto con il Benfica. Con il Real Madrid non c'è nulla".

Sulla sfida di domani: "E dirò di più: mi piacerebbe molto eliminare il Real Madrid, ma mi piacerebbe molto anche che Álvaro (Arbeloa) vincesse il campionato e restasse al Real Madrid per molti anni, perché è un allenatore molto capace e un ragazzo con molto spirito madrileno dentro di sé, e con la personalità per allenare il club, il che non è per tutti".