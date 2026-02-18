Real sempre in gol con Arbeloa: partenza da record per il tecnico dei Blancos
Il successo di Lisbona conferma anche un altro dato significativo per il Real Madrid. Con l’1-0 al Benfica, i blancos sono andati a segno in tutte le nove partite disputate sotto la guida di Álvaro Arbeloa in tutte le competizioni, per un totale di 23 reti.
Secondo Opta, si tratta del miglior avvio realizzativo per un tecnico del club dai tempi di Manuel Pellegrini nel 2009/10, quando il Real trovò il gol nelle prime dieci gare della sua gestione.
Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Chivu, le critiche e Spalletti: "Non rispondo a chi parla per frustrazione. I primi sono sempre odiati"
