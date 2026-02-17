Scintille con Vinicius, Otamendi lo gela: rinfacciato il tatuaggio della Coppa del Mondo

Non accenna a placarsi la tensione della sfida tra Benfica e Real Madrid. Oltre al caso Prestianni, i riflettori hanno illuminato anche un altro frangente del playoff d'andata di Champions League (terminato 0-1).

Precisamente un durissimo faccia a faccia tra Nicolás Otamendi e Vinícius Jr. Ancora la stella brasiliana coinvolta stavolta in uno sfottò in piena regola del difensore centrale argentino, leader e capitano del Benfica, che non ha usato mezzi termini per rispondere alle provocazioni del numero 7 del Real Madrid durante un acceso battibecco in campo.

Nel pieno della discussione, Otamendi ha liquidato Vini con un gesto che ha mandato in estasi il pubblico del Da Luz di Lisbona: infatti, catturato dalle telecamere, ha mostrato con orgoglio il tatuaggio della Coppa del Mondo che sfoggia sul petto. Chiaro riferimento al trionfo ottenuto con l'Argentina in Qatar nel 2022. Il richiamo alla massima gloria planetaria, vinta proprio ai danni dei rivali storici verdeoro e del resto del pianeta, è stato accolto da una standing ovation fragorosa da parte dei tifosi del Benfica presenti allo stadio. Rivalità che, una volta tanto in Champions League, è andata ben oltre il rettangolo di gioco.

Sui presunti insulti razzisti formulati a volto coperto dalla maglietta da Prestianni all'indirizzo di Vinicius, invece, Valverde ha subito commentato la questione in pubblico: "Non si sa cosa gli abbia detto esattamente. Secondo tutti i compagni che erano vicini, hanno sentito qualcosa di molto brutto. Molte persone stanno lottando contro tutto questo, e Vinicius è uno di loro. È deplorevole che, tra tante telecamere, non si riesca a registrare l'accaduto...

Se ti copri la bocca per dire qualcosa...".