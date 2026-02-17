Caso Prestianni-Vinicius, Mourinho: "Ci ho parlato. Uno dice una cosa, l'altro l'opposto"

Nonostante l'espulsione e le pesanti accuse di razzismo che gravano su Prestianni, José Mourinho ha gelato i microfoni di Movistar con un’analisi destinata a far discutere. Pesano parecchio i presunti insulti razzisti impartiti al suo giocatore nei confronti di Vinicius Júnior nel corso di Benfica-Real Madrid, partita sospesa momentaneamente una decina di minuti dall'arbitro per seguire il protocollo anti-razzismo.

Interrogato sull'accaduto, l'ex guida della Roma ha risposto: "Di cosa dovrebbe essere dispiaciuto Prestianni?". Il tecnico portoghese ha poi spiegato di aver avuto un confronto con entrambi i protagonisti dell'episodio controverso: "Ho parlato con entrambi: uno mi dice una cosa, l’altro l’esatto opposto. Non dico di credere al 100% a Prestianni, ma non posso nemmeno dire che la verità sia quella raccontata da Vinicius". Concludendo infine: "Il Benfica non è un club razzista. Ha avuto Eusebio come leggenda, un giocatore nero...", in riferimento al colore della pelle.

Federico Valverde, capitano della serata del Real Madrid, ha commentato invece: "Non si sa cosa gli abbia detto esattamente. Secondo tutti i compagni che erano vicini, hanno sentito qualcosa di molto brutto. Molte persone stanno lottando contro tutto questo, e Vinicius è uno di loro. È deplorevole che, tra tante telecamere, non si riesca a registrare l'accaduto... Se ti copri la bocca per dire qualcosa...", ha lasciato intendere il centrocampista uruguaiano riguardo il gesto di Prestianni. Concludendo: "Siamo orgogliosi di Vinicius e della sua grande partita".