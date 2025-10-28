Annullata la conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter-Fiorentina

Il mondo Inter e non solo è scosso dal dramma avvenuto questa mattina a Fenegrò, nel comasco. Un uomo di 81 anni che questa mattina attorno alle 9.30 viaggiava a bordo di una carrozzina elettrica lungo la provinciale 32, è morto dopo essere stato investito dall’auto guidata da Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter. L’incidente sarebbe avvenuto sulla strada per Appiano Gentile, a circa 5 km dal centro sportivo nerazzurro.

Le circostanze in cui è avvenuto l’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Le prime ricostruzioni raccontano di un possibile malore per l'uomo in carrozzina, che ha invaso la corsia su cui Martinez stava transitando con la macchina. Il calciatore si è fermato per prestare i soccorsi, ma è stato inutile.

Intanto, inizialmente prevista per le ore 14 di oggi ad Appiano Gentile, è stata annullata la conferenza stampa di Cristian Chivu, alla vigilia della sfida di domani sera contro la Fiorentina. Lo ha comunicato l'Inter sul proprio sito ufficiale.