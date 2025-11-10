Brasile, Palmeiras k.o.. Aggancio Flamengo in vetta, il Botafogo perde un'occasione

Continua la lotta testa a testa tra Palmeiras e Flamengo nella corsa al titolo brasiliano. Nella 33ª giornata, la squadra guidata da Filipe Luís approfitta dell'inattesa sconfitta dei rivali contro il Mirassol e supera 3-2 un Santos in difficoltà, sempre più vicino alla zona retrocessione. I gol dei rossoneri sono stati firmati da Léo Pereira (37’), Carrascal (51’) e Bruno Henrique (81’), mentre De Arrascaeta (che qualche giorno fa ha rinnovato il contratto) ha fallito un rigore al 68’. Neymar è tornato titolare, ma i suoi compagni hanno trovato il gol solo nei minuti finali, dopo la sua uscita, con la rete di Gabriel Bontempo (89’) e Lautaro Díaz (90’+1). Con 33 punti, il Santos è 17º e Neymar salterà la prossima sfida contro il Palmeiras per squalifica.

In terza posizione, il Cruzeiro di Leonardo Jardim ha rallentato nella corsa al titolo. La squadra portoghese, reduce da due vittorie consecutive, ha pareggiato 0-0 in casa contro il Fluminense e resta a quattro lunghezze dal due di testa, con una partita in più.

Infine, il Botafogo di Ancelotti Jr. ha pareggiato senza gol (0-0) contro il Vitória, confermando le difficoltà della squadra di mantenere il ritmo nella parte alta della classifica.

Classifica (posizioni di testa)

Palmeiras 68 *

Botafogo 68 *

Cruzeiro 64

Mirassol 59

Bahia 53

Botafogo 52

Fluminense 51

Sao Paulo 45

* una partita in meno