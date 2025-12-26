Marocco, che spreco: Brahim Diaz ripreso 1-1 dal Mali, ottavi di Coppa d'Africa rimandati
Scivola via la vittoria per il Marocco, finisce 1-1 contro il Mali. Un rigore per parte mettono la firma sul match valido la seconda giornata di Coppa d'Africa, nel girone A in questione: in una partita piuttosto chiusa, da poche occasioni, i Leoni dell'Atlante erano riusciti a sbloccare il risultato con un rigore perfetto dell'ex Milan Brahim Diaz. Salvo poi farsi recuperare dal dischetto, con Bono punito dagli undici metri dal centro di Sinayoko.
Il Marocco di Hakimi - mai entrato in campo sotto gli occhi dell'ex compagno del PSG e amico Mbappé - restano in testa al gruppo con 4 punti, davanti a Zambia e Mali a 2 punti. La qualificazione agli ottavi di finale non è però ancora assicurata, al contrario di quanto riuscito a fare l'Egitto. Si deciderà tutto nel match contro lo Zambia.
Classifica gruppo A
1. Marocco 4 punti
2. Mali 2
3. Zambia 2
4. Comore 0
Il programma di oggi
Angola - Zimbabwe 1-1
Egitto - Sudafrica 1-0
Zambia - Comore 0-0
Marocco - Mali 1-1
