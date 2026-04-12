Bruno Fernandes avverte lo United: "Voglio essere competitivo, non siamo mai continui"

La situazione di Bruno Fernandes al Manchester United si fa sempre più delicata. Il capitano portoghese, a un anno dalla scadenza del contratto, ha lanciato un messaggio chiaro alla dirigenza: non resterà a qualsiasi condizione e vuole garanzie reali sul progetto tecnico. In un’intervista al Telegraph, il centrocampista ha espresso tutta la sua frustrazione per un percorso che, a suo avviso, non ha rispettato le ambizioni iniziali. "Ho detto al club che voglio essere competitivo. Chi arriva al Manchester United vuole vincere tutto", ha dichiarato. E ancora: "Nessuno pensa di arrivare qui per lottare solo per uno o due trofei in sei anni".

Fernandes ha poi chiarito il suo punto di vista sul futuro: non pretende promesse di vittorie, ma una squadra realmente in grado di competere ai massimi livelli. "Non potete promettermi che vinceremo la Premier League, è impossibile. Ma se mi garantite che saremo competitivi fino alla fine, allora è tutto ciò che voglio sapere". Il portoghese ha anche sottolineato come la continuità sia stata il vero problema del club negli ultimi anni: "Essere bravi a tratti non basta. Bisogna esserlo per tutta la stagione, e noi non ci siamo riusciti da quando sono arrivato".

Parole che suonano come un vero e proprio avvertimento alla società, in un momento in cui il futuro del giocatore resta più incerto che mai. Anche la gestione tecnica recente, affidata a figure interne come Michael Carrick, non sembra bastare a convincere il capitano, che ora attende risposte concrete prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro.