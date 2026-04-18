Man United a un passo dalla zona Champions, Bruno Fernandes: "Mancano 3 punti"

Bruno Fernandes, trequartista del Manchester United, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a TNT Sports dopo il successo sul Chelsea: "È una sensazione incredibile per noi, dovevamo reagire, non solo dopo la partita contro il Leeds, ma anche dopo due partite perse. Sapevamo di dover fare una grande prestazione perché il Chelsea è un'ottima squadra. È importante per noi perché il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro, e prendere le distanze è perfetto per noi".

Sui tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta: "Sono stati fantastici, già durante il riscaldamento ho sentito che erano carichi. In ogni trasferta in cui andiamo, ci sentiamo a casa e oggi non è stato diverso."

Riguardo alla sua prestazione: "Dico sempre che voglio fare meglio della stagione precedente. Voglio migliorare il mio gioco in generale. Devo migliorare ogni settimana perché voglio diventare un giocatore migliore e concludere la mia carriera nel miglior modo possibile".

Infine, sulla vicinanza alla qualificazione in Champions League: "Mi sento a tre punti di distanza, abbiamo un'altra partita da vincere. Sappiamo che ci servono punti per assicurarci il posto e faremo tutto il possibile per farlo il prima possibile".