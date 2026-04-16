Stagione finita a metà aprile, il Real verso una nuova rivoluzione. Ma non è tutto da buttare

Il Real Madrid saluta la stagione il 15 aprile, con ancora oltre un mese teorico di competizioni davanti. Un’uscita di scena anticipata e piuttosto anomala per un club abituato, per storia e identità, a vivere le proprie annate fino all’ultimo appuntamento disponibile. L’eliminazione arriva in modo amaro, al termine di una sfida contro il Bayern Monaco che ha riportato in superficie la versione più europea dei Blancos, quella capace in passato di ribaltare qualsiasi pronostico. Questa volta, però, non è bastato. Una decisione arbitrale contestata ha finito per indirizzare una partita già molto equilibrata, alimentando ulteriori polemiche attorno all’episodio chiave del match.

Nel mirino resta la gestione del caso Eduardo Camavinga: una situazione giudicata da molti come poco lucida, che ha inciso sull’andamento di una gara di altissimo livello. Allo stesso tempo, però, non mancano le responsabilità individuali, con lo stesso centrocampista francese che attraversa un periodo di rendimento altalenante.

Sul piano sportivo, il Real esce comunque da una doppia sfida combattuta, soprattutto in Germania, dove la squadra ha mostrato carattere, intensità e capacità di reagire. Un segnale che contrasta con altre prestazioni della stagione, meno convincenti e più discontinue. Il dato resta comunque pesante: nessun titolo conquistato dalla fine del 2024 e una stagione che si chiude senza trofei. Ora si apre inevitabilmente una fase di riflessione. La tradizione del club impone scelte rapide e nette, soprattutto quando i risultati non arrivano. E come spesso accade a Madrid, il cambiamento non è un’ipotesi, ma una conseguenza naturale. Il vento della ristrutturazione, ancora una volta, sembra destinato a soffiare forte su Valdebebas.