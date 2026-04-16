Camavinga, espulsione "ridicola": Vincic severo ma il francese è stato eufemisticamente ingenuo

L’eliminazione del Real Madrid contro il Bayern Monaco continua a far discutere e al centro delle polemiche resta il cartellino rosso a Eduardo Camavinga, episodio che ha inciso in modo decisivo sull’equilibrio della gara.

Secondo la lettura di parte della stampa spagnola, si tratta di un’espulsione "ridicola" per la dinamica e per il contesto in cui è arrivata. L’arbitro Slavko Vinčić viene criticato per una gestione ritenuta discutibile, soprattutto per aver trasformato un episodio isolato in una svolta determinante in una semifinale di alto livello. Ma non manca la contro-analisi. La responsabilità, infatti, non viene attribuita solo al direttore di gara. Camavinga, ammonito in precedenza, avrebbe commesso una leggerezza evitabile: dopo un intervento scomposto su Harry Kane, il centrocampista francese ha prima allontanato il pallone con i piedi e poi lo ha preso in mano per perdere ulteriore tempo. Un gesto interpretato come scorretto e che ha provocato la sanzione.

Un errore di "ingenuità" (per usare un eufemismo) che, secondo molti osservatori, ha pesato quanto la decisione arbitrale. E che riapre anche il dibattito sul ruolo del giocatore nella rosa: non sempre titolare, spesso altalenante nelle prestazioni, Camavinga resta un talento ancora in cerca di piena continuità. Sul piano più ampio, l’eliminazione lascia il Real Madrid in una situazione delicata. Con la Liga ormai compromessa, la stagione rischia di chiudersi senza trofei significativi per il secondo anno consecutivo. Un evento che al Bernabéu raramente passa inosservato e che inevitabilmente apre riflessioni sul futuro della squadra, tra scelte tecniche, mercato e gerarchie interne ancora da definire.