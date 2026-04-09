"Non ne avevo segnata una in allenamento": Julian Alvarez, punizione magistrale al Barcellona

Julian Alvarez l'ha fatto brutto ieri in Champions League. Nel primo dei due confronti con il Barcellona, proprio al Camp Nou, l'attaccante argentino nonché sogno proibito dei blaugrana ha firmato una punizione magistrale per battere i rivali e portare l'Atletico Madrid in trionfo in 11 contro 10. Un gol infilato all'incrocio dei pali da vedere e rivedere, che ha permesso di siglare poi il 2-0 finale anche grazie a Sorloth.

Una pennellata d'artista che la Araña per la quale ha preso spunto da un idolo dei calciatori argentini e di tutto il Paese Albiceleste: "Ho guardato più volte il gol di Messi contro il Liverpool (nel maggio 2019, ndr) proprio qui al Camp Nou, ma non ero del tutto sicuro che sarebbe finito esattamente in quell'angolo", ha dichiarato Alvarez a ESPN.

"Una volta colpita la palla, te ne rendi conto, e anche prima di calciare ero già abbastanza certo. Ieri (l'altro ieri, ndr) ci stavamo allenando e non ne avevo segnata nemmeno una. Oggi era quello che contava", l'aneddoto che merita di essere raccontato. Con questo sigillo Julian Alvarez si è portato a 18 gol stagionali, a quasi due anni dal suo trasferimento dal Manchester City per abbandonare l'ombra di Haaland e prendersi il palcoscenico da protagonista assoluto.

Ben 75 milioni di euro sborsati nel 2024 sono valsi però un centravanti di assoluto prestigio per il 'Cholo' Simeone e l'Atletico Madrid, per questo non è in vendita. Il Barcellona brama il colpaccio per sostituire Lewandowski, ormai indirizzato al tramonto di carriera, ma non sarà per nulla facile strapparlo ai colchoneros. Intanto la punizione da stropicciarsi gli occhi in fondo alla rete e alla faccia dei blaugrana è un mattoncino in più per la sua squadra in vista del match di ritorno dei quarti di Champions League settimana prossima.