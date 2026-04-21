Chiesti 9 anni di prigione per l'ex Espanyol Alvaro Aguado: accusa di violenza sessuale

Libero da qualsiasi contratto dalla scorsa estate, quando è terminato il suo contratto che lo legava all'Espanyol, Alvaro Aguado (29 anni) è finito coinvolto in un grave caso giudiziario. L'ex giocatore del Cordoba e del Real Valladolid è oggetto di un'accusa di violenza sessuale nei confronti di un'impiegata del club catalano nel bagno di un night club secondo Marca.

Così, la procura chiede una pena di 9 anni di carcere per il giocatore a seguito di fatti accaduti nel giugno 2024 e 65.000 euro di danni per la vittima. Alvaro Aguado avrebbe aggredito la vittima nel bagno degli uomini del night club Opium a Barcellona. Quest'ultima gli avrebbe chiesto di smettere affermando che non voleva un rapporto sessuale con lui.